Bu ne hız Girne

Girne Halk Evi, Şenol Hızlıoğlu’nun attığı 2 golle, Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup ederek, rakibini sıralamada geride bırakırken zirve iddiasını artırdı. İkinci devre galip gelemeyen Dumlupınar, zirve yarışında geride kaldı

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Cem Öksüzoğulları, Sertan Alkın

Dumlupınar: Onurhan, Adem (Mehmet Fuat), Ali Özay, Ümit Genç, Charalampos, Mustafa (Can), Hasan Mani, Eray (Yıldıray) , Mert, Tahir

GHE: Athos, Talip, Salahi, Mehmet, Mahmut, Deniz (Emir), Hüseyin (Serkan), Yankı (Dalyan), Ozan, Yunus Emre, Şenol

Goller: 26. Dk. Ve 62. Dk. Şenol (GHE)

K-PET Birinci Lig’de aynı hedefte olan Dumlupınar ile Girne Halk Evi arasındaki mücadeleden gülerek ayrılan taraf, Girne Halk Evi oldu.

Hakem Emre Öztaşlı’nın iyi yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan takım konuk Girne Halk Evi oldu.

26. dakikada gelişen atakta Şenol Hızlıoğlu’nun vuruşunda top filelere gidince Girne Halk Evi deplasmanda 1-0 öne geçti.

1-0 sonrasında ev sahibi Dumlupınar beraberlik için baskı kurdu ancak ilk yarı sonuna kadar bun baskılardan sonuççıkmadı.

İlk yarı Girne Halk Evi’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda da karşılıklı ataklar devam ederken Girne Halk Evi ikinci golü bulup rahatlamak hedefindeydi.

62. dakikada gelişen Girne Halk Evi atağında Şenol topu ikinci kez filelere gönderince takımının ve kendisinin ikinci golunu attı.

Bu dakikadan sonra iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeyince Girne Halk Evi deplasmandan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı alan takım oldu.