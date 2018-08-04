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Bu MTG’den korkulur

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Mağusa Türk Gücü, yeni kadrosu ile çıktığı ilk maçında Gençlik Gücü’nü 3-0 mağlup etti. İlk hazırlık maçında sergilediği oyun ve aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gözdağı veren Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Şenol, Yasin ve Uğur attı

Bu MTG’den korkulur
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk hedefi ile girecek olan Mağusa Türk Gücü, oldukça önemli transferlerle güçlendirdiği yeni kadrosu ile çıktığı ilk maçında Gençlik Gücü’nü 3-0 mağlup etti.

Göçmenköy Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in orta hakemliğini yaptığı hakem triosunun iyi bir yönetim sergilediği maçın genelinde kontrol Mağusa Türk Gücü’nde oldu.

Savunmaya ağırlık vererek oynayan Gençlik Gücü karşısında Mağusa Türk Gücü ilk devreyi Şenol’un golüyle 1-0 önde tamamladı. Şenol böylelikle yeni takımında ilk golünü attı.

İkinci devre rüzgarı arkasına alarak oynayan Gençlik Gücü’nde Ndue’nin şutu üst direkten döndü. Dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koyan Mağusa Türk Gücü önce Yasin Kurt ile 2-0 öne geçti. Maçın son golünü ise geçtiğimiz sezonu K-PET Süper Lig’de gol kralı olarak tamamlayan Uğur Gök attı. 3-0

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