Bu kez Salih isyan etti

Futbolcuların bonservis ücreti sorunundan dolayı istedikleri kulüplere transfer olamamaları sorunu, can yakmaya devam ediyor. Mağduriyet yaşayan son futbolcu Binatlı kalecisi Salih Beyoğlu yaşadıklarına isyan etti

Futbolumuzda sürekli yaşanan ancak bu yıl oldukça çoğalan futbolcuların bonservis ücreti sorunundan dolayı istedikleri kulüplere transfer olamamaları sorunu, can yakmaya devam ediyor.

Bu yıl Hasan Piro ile başlayan, Kemal Bağbal, Çağdaş Arslan ve Ali Özabahar gibi yıldız isimlerle devam eden bonservis ücreti sorunundan mağduriyet yaşayan son futbolcu Binatlı kalecisi Salih Beyoğlu oldu.

BEYOĞLU: HİÇBİR TAKIMA TRANSFER OLAMADIM

Yaşanan sorunlar futbolda sözleşmeli sistemi yeniden gündeme getirirken, yaşadıklarına isyen eden Salih Beyoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Geçen yıl lisansım elimde olup çok komik bir rakamda Binatlı Yılmaz Spor Kulübünde oynama tercihi ettim. Buna rağmen antrenmanlara gidebilmek için futbolu ön plana koyup kadrolu bir işten çıktım. Çok büyük fedakarlıklar yaptım. İyisiyle kötüsüyle bu takıma sahip çıkıp ligde tuttuk.

En önemlisi lige son 6 hafta kala Sn başkanımız tarafından aileme ve bana karşı çok ağır kabul edilemeyecek küfürler edildi. Buna rağmen ben takımın en kötü gününde yanında oldum. Takım ve takım arkadaşlarımı yalnız bırakmadım.

Fakat bu yıl oturup konuştuğumuz zaman hakkımı istedim. Bu rakam kulübe fazla geldiği için gelen tekliflere bana yardımcı olacağı konusunda söz verildi. Fakat bugüne kadar kulübüm yalnızca kendi çıkarlarını ön planda tuttuğu için hiçbir takıma transfer olamadım.

Futbol benim hobim değil, hayatımdır, ekmeğimdir, işimdir. Maalesef bizim ülkemizde biz futbolcuların hiçbir haklarının olmamasından dolayı her yıl aynı sorunları yaşarız. Biz kulüplerin kölesi değiliz. Bizim değerimiz bu kadar basit olmamalıdır. Hele de bu kadar büyük fedakarlıklar yaptığım bu kulüp benim futbol hayatımla oynamamalıdır.”