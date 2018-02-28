Bu kez kupa derbisinde kozlarını paylaşacaklar

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ardından kozlarını Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında paylaşacak. İki takım, ligde olduğu gibi yine Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışma... Beşiktaş, yarı final ilk maçında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ezeli rakip, 5 gün içinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak derbi mücadelesinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30.

Bu karşılaşmanın rövanşı 17, 18 ya da 19 Nisan da Ülker Stadı'nda oynanacak.

YARI FİNALE KADAR KİMLERİ ELEDİLER?

Beşiktaş, kupa heyecanına 5'inci turda katıldı ve Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği engellerini aşarak yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti.

Fenerbahçe ise Beşiktaş gibi kupa macerasına 5'inci turda başladı ve Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor karşılaşmalarını kazanarak yarı finale yükseldi.

5 GÜNDE İKİNCİ DERBİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak. İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

İKİ EKİP, VODAFONE PARK'TA 4. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 4. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynanan ilk randevuda Fenerbahçe sevinmişti. Sarı-Lacivertli ekip, maçı 1-0 kazanarak siyah-beyazlı ekibi elemişti.

Beşiktaş, yeni stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017'de Süper Lig'de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini ise 25 Şubat Pazar günü elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligin 23. haftasındaki maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

TALİSCA VE PEPE OYNAYABİLİR, OĞUZHAN YEDEK KALABİLİR

Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile Pepe, kupa derbisinde oynayabilecek. Her iki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

Hastalığı nedeniyle lig maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.Siyah-beyazlı oyuncu, hastalığı nedeniyle 23. haftadaki karşılaşma öncesi son anda kadroda çıkarılmıştı. Fazla antrenman yapma fırsatı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un maça yedek başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE KUPADA 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

DEPLASMANDA 7 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.

İKİ İSİM YOK, BİRİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de derbide iki isim forma giyemezken, bir futbolcunun durumu ise yarın belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ile Vincent Janssen kupa derbisini kaçıracak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, son derbide yaptığı gol sevinci nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. Fernandao, yapılacak PFDK toplantısında ceza alması durumunda derbide oynayamayacak.