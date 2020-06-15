BTM’ye müjde geldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi’nin 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü başlayacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Cumhuriyet Meclisi'nde bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmeye Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk da katıldı.Toplantı sonrası KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu şu açıklamayı yaptı;

“Değerli futbol ailesi,

Başbakan Sn. Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali Pilli ile Cumhuriyet Meclisi’nde bir görüşme gerçekleştirdik.Bu bağlamda yapmış olduğumuz toplantıda aşağıdaki kararları fikir birliğine vararak aldık;

1) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nin 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü başlamasına,

2) U21 Ligleri, U15 Ligi ve Kadınlar Ligi ‘nin durumları ile ilgili olarak 1 Temmuz 2020 sonrası ülkedeki sağlık koşullarının göz önünde bulundurularak tekrardan değerlendirilmesine karar verilmiştir.”