BTM’nin hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Program ve maçları yönetecek şöyle;

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

25 Ocak Cumartesi, Saat 11:00

Yarköy – Geçitkale, Eray Vudalı Stadı, Ömer Doğru

İncirli – Türkmenköy, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Hakan Ünal

Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Stadı, Ahmet Özkurtuluş (Saat 14:00)

26 Ocak Pazar

Dipkarpaz – Yeni Boğaziçi, Dipkarpaz Stadı, Şakir Azizoğlu(Saat 14:00)

İskele Trabzonspor – Vadili, Eray Vudalı Stadı, Serkan Durmaz (Saat 11:00)

BTM Birinci Lig Beyaz Grup

25 Ocak Cumartesi, Saat 11:00

Dikmen – Tatlısu, Dr Küçük Stadı, Necmi Bulut

Düzova – Ortaköy, Balıkesir Stadı, İsmail Ercan

26 Ocak Pazar, Saat 11:00

Değirmenlik – Karaoğlanoğlu, Sadık Cemil Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Yılmazköy – Denizli, Mustafa Üçöz Sahası, Ferhat Tuna