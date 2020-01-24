BTM’nin hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Program ve maçları yönetecek şöyle;
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
25 Ocak Cumartesi, Saat 11:00
Yarköy – Geçitkale, Eray Vudalı Stadı, Ömer Doğru
İncirli – Türkmenköy, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Hakan Ünal
Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Stadı, Ahmet Özkurtuluş (Saat 14:00)
26 Ocak Pazar
Dipkarpaz – Yeni Boğaziçi, Dipkarpaz Stadı, Şakir Azizoğlu(Saat 14:00)
İskele Trabzonspor – Vadili, Eray Vudalı Stadı, Serkan Durmaz (Saat 11:00)
BTM Birinci Lig Beyaz Grup
25 Ocak Cumartesi, Saat 11:00
Dikmen – Tatlısu, Dr Küçük Stadı, Necmi Bulut
Düzova – Ortaköy, Balıkesir Stadı, İsmail Ercan
26 Ocak Pazar, Saat 11:00
Değirmenlik – Karaoğlanoğlu, Sadık Cemil Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Yılmazköy – Denizli, Mustafa Üçöz Sahası, Ferhat Tuna