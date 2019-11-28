BTM’nin hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Program şöyle;

Kırmızı Grup

30 Kasım Cumartesi, Saat 11:00

Yeni Boğaziçi – Yarköy, Osman Mehmet Ergün Stadı, Mehmet Volkan Çelik

Serdarlı – İncirli, 14 Ağustos Stadı, Mustafa Torun

Türkmenköy – İskele Trabzonspor, Mehmetali Toker Stadı, Ömer Doğru

Geçitkale – Vadili, Geçitkale Stadı, Ferhat Tuna

1 Aralık Pazar, Saat 14:00

Mehmetçik – Dipkarpaz, Mehmetçik Stadı, Osman Küçük

Grup

30 Kasım Cumartesi, Saat 11:00

Düzova – Dikmen, Balıkesir Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Ortaköy – Yılmazköy, Ortaköy Stadı, Nejmi Bulut

1 Aralık Pazar, Saat 11:00

Denizli – Değirmenlik, Bilal İyigün Stadı, İsmail Ercan

Karaoğlanoğlu – Zümrütköy, Orhan Dural Stadı,Abdullah Genç