BTM’nin hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Program şöyle;
Kırmızı Grup
30 Kasım Cumartesi, Saat 11:00
Yeni Boğaziçi – Yarköy, Osman Mehmet Ergün Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Serdarlı – İncirli, 14 Ağustos Stadı, Mustafa Torun
Türkmenköy – İskele Trabzonspor, Mehmetali Toker Stadı, Ömer Doğru
Geçitkale – Vadili, Geçitkale Stadı, Ferhat Tuna
1 Aralık Pazar, Saat 14:00
Mehmetçik – Dipkarpaz, Mehmetçik Stadı, Osman Küçük
Grup
30 Kasım Cumartesi, Saat 11:00
Düzova – Dikmen, Balıkesir Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Ortaköy – Yılmazköy, Ortaköy Stadı, Nejmi Bulut
1 Aralık Pazar, Saat 11:00
Denizli – Değirmenlik, Bilal İyigün Stadı, İsmail Ercan
Karaoğlanoğlu – Zümrütköy, Orhan Dural Stadı,Abdullah Genç