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BTM’nin cezalıları belirlendi

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BTM’nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu,Niyazi Güvenir başkanlığında toplanarak BTM 1. Lig disiplin raporlarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı; 

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

AHMET AKIN Dipkarpaz TSK

1 Maç

MEHMET SÜLÜN Mehmetçik

1 Maç

Gökhan Kuruçolak Serdarlı

2 Maç

MUSA YILDIZ Serdarlı GB

1 Maç

SEZER TOKBAŞ Karaoğlanoğlu

2 Maç

CEM HAMİDİ Ortaköy SK

2 Maç

ARDA ÖZKAN Yılmazköy SK

3 Maç

4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular

RAŞİT GÜRDAĞ

Türkmenköy ASK

MEHMET TURGUT

İncirli SK

OSMAN KOÇ

Karaoğlanoğlu SB

TURGAY  SÜTCÜOĞLULARI

Serdarlı GB

ATAKAN TOMRUK

Vadili TÇBSK

ERKAL EKŞİ

1461 İskele Trabzonspor

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