BTM’nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu,Niyazi Güvenir başkanlığında toplanarak BTM 1. Lig disiplin raporlarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
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FUTBOLCU
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CEZA
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AHMET AKIN Dipkarpaz TSK
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1 Maç
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MEHMET SÜLÜN Mehmetçik
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1 Maç
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Gökhan Kuruçolak Serdarlı
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2 Maç
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MUSA YILDIZ Serdarlı GB
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1 Maç
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SEZER TOKBAŞ Karaoğlanoğlu
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2 Maç
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CEM HAMİDİ Ortaköy SK
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2 Maç
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ARDA ÖZKAN Yılmazköy SK
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3 Maç
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4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular
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RAŞİT GÜRDAĞ
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Türkmenköy ASK
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MEHMET TURGUT
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İncirli SK
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OSMAN KOÇ
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Karaoğlanoğlu SB
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TURGAY SÜTCÜOĞLULARI
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Serdarlı GB
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ATAKAN TOMRUK
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Vadili TÇBSK
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ERKAL EKŞİ
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1461 İskele Trabzonspor