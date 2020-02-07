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BTM’nin cezalıları belirlendi

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BTM’nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  1-2 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

AHMET DUYAR Dikmen Gücü

1 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

KAYHAN BULUT Mehmetçik

1 Maç

YÜCEL NURTUNÇ Yeniboğaziçi

1 Maç

Abdullah Özerinç Yeniboğaziçi

1 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

HÜSEYİN ÖZBİLEN

Geçitkale GSK

OSMAN ERBAYOĞLU

Mehmetçik TÇBSK

SERKAN ÖĞÜT

1461 İskele Trabzonspor

RAMADAN DENİZ

İncirli SK

MURAT ERİŞİK

Tatlısu HOBSK

SÜLEYMAN ŞEB

Değirmenlik SK
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