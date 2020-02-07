BTM’nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 1-2 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
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CEZA
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AHMET DUYAR Dikmen Gücü
|
1 Maç
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
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KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
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CEZA
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KAYHAN BULUT Mehmetçik
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1 Maç
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YÜCEL NURTUNÇ Yeniboğaziçi
|
1 Maç
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Abdullah Özerinç Yeniboğaziçi
|
1 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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HÜSEYİN ÖZBİLEN
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Geçitkale GSK
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OSMAN ERBAYOĞLU
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Mehmetçik TÇBSK
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SERKAN ÖĞÜT
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1461 İskele Trabzonspor
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RAMADAN DENİZ
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İncirli SK
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MURAT ERİŞİK
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Tatlısu HOBSK
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SÜLEYMAN ŞEB
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Değirmenlik SK