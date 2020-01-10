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BTM’nin cezalıları belirlendi

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BTM’nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 04-05 Ocak 2020 tarihlerinde oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Tatlısu futbolcusu Reşat Erkıvanç’a 2 hafta ile en fazla cezanın verildiği toplantıda aşağıdaki kararlar alındı; 

KIRMIZI KART CEZALARI

Dipkarpaz TSK

EROL KORKMAZ

1 Maç

Ortaköy SK

ONURCAN  KANBURLAR

1 Maç

Tatlısu HOBSK

REŞAT ERKIVANÇ

2 Maç

4 SARI KART SEBEBİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Adı - Soyadı

Kulübü

SÜLEYMEN TÜRKER

Türkmenköy ASK

YUSUF ÜÇOKKA

Türkmenköy ASK

SERHAT ÖZUĞURLU

Yeniboğaziçi DSK

SAADETTİN ÖZİNANÇLI

Yılmazköy SK
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