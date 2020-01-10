BTM’nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 04-05 Ocak 2020 tarihlerinde oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Tatlısu futbolcusu Reşat Erkıvanç’a 2 hafta ile en fazla cezanın verildiği toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

Dipkarpaz TSK EROL KORKMAZ 1 Maç Ortaköy SK ONURCAN KANBURLAR 1 Maç Tatlısu HOBSK REŞAT ERKIVANÇ 2 Maç

4 SARI KART SEBEBİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR