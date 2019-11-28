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BTM’nin cezalıları belirlendi

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BTM’nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 23-24 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

ALİ ELMAS Geçitkale GSK

2 Maç

OĞUZHAN DURAN Türkmenköy

2 Maç

VELİ YÜRÜKOĞULLARI Düzova

1 Maç

ERTÜRK ATAŞ Düzova

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

EKREM AKTAŞ

Yarköy PGSK
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