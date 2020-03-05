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BTM’nin cezalıları açıklandı

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BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  29 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

 FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

ADNAN YILDIZ Tatlısu

3 Maç

 4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular

BERAT ÇOLAK

TürkmenköyASK

MUSA YILDIZ

Serdarlı GB

RİFAT EMİRHAN

Geçitkale GSK

ALPEREN ÖZDİNÇ

TürkmenköyASK

BULUT KAÇAR

TürkmenköyASK
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