BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
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FUTBOLCU
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CEZA
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ADNAN YILDIZ Tatlısu
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3 Maç
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4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular
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BERAT ÇOLAK
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TürkmenköyASK
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MUSA YILDIZ
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Serdarlı GB
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RİFAT EMİRHAN
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Geçitkale GSK
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ALPEREN ÖZDİNÇ
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TürkmenköyASK
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BULUT KAÇAR
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TürkmenköyASK