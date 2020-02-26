BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21-22 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Süleyman Türker Türkmen
|
2 Maç
|
HASAN BAHTIKARA İncirli
|
1 Maç
|
ÇAYAN ÇEKO İncirli
|
2 Maç
|
MEYTİ ATEŞ Mehmetçik
|
3 Maç
|
Eşref Ş.yaka Karaoğlanoğlu
|
2 Maç
|
Faik Ender Karaoğlanoğlu
|
1 Maç
|
AHMET ÇAĞER Tatlısu
|
2 Maç
|
İbrahim Çağ Zümrütköy
|
2 Maç
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
|
Salih Saygılı Türkmenköy
|
3 Maç
|
Uğur Aydınsoy TSK
|
3 Maç
|
KAYHAN BULUT Mehmetçik
|
2 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
|
4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular
|
SALİH DAĞ
|
Dipkarpaz TSK
|
FUATCAN AĞCABAY
|
Mehmetçik TÇBSK
|
ZİYA CAN BOLU
|
Serdarlı GB
|
BURAK NİZAM ÖZERİN
|
Ortaköy SK
|
ERSEN Esmerarslan
|
Yılmazköy SK
|
VOLKAN ORTAKCI
|
Ortaköy SK
|
EKREM AKTAŞ
|
Yarköy PGSK
|
BERKE TAYANÇLI
|
Dikmen Gücü SK
|
YUNUS EMRE ŞİMŞEK
|
Yarköy PGSK
|
METEHAN DURMAZ
|
Dikmen Gücü SK