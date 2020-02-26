BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21-22 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA Süleyman Türker Türkmen 2 Maç HASAN BAHTIKARA İncirli 1 Maç ÇAYAN ÇEKO İncirli 2 Maç MEYTİ ATEŞ Mehmetçik 3 Maç Eşref Ş.yaka Karaoğlanoğlu 2 Maç Faik Ender Karaoğlanoğlu 1 Maç AHMET ÇAĞER Tatlısu 2 Maç İbrahim Çağ Zümrütköy 2 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

Salih Saygılı Türkmenköy 3 Maç Uğur Aydınsoy TSK 3 Maç KAYHAN BULUT Mehmetçik 2 Maç

4 SARI KART CEZALILARI