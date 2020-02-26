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BTM’nin cezalıları açıklandı

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BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  21-22 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

 FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Süleyman Türker Türkmen

2 Maç

HASAN BAHTIKARA İncirli

1 Maç

ÇAYAN ÇEKO İncirli

2 Maç

MEYTİ ATEŞ Mehmetçik

3 Maç

Eşref Ş.yaka Karaoğlanoğlu

2 Maç

Faik Ender Karaoğlanoğlu

1 Maç

AHMET ÇAĞER Tatlısu

2 Maç

İbrahim Çağ Zümrütköy

2 Maç

 KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

Salih Saygılı Türkmenköy

3 Maç

Uğur Aydınsoy TSK

3 Maç

KAYHAN BULUT Mehmetçik

2 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular

SALİH DAĞ

Dipkarpaz TSK

FUATCAN AĞCABAY

Mehmetçik TÇBSK

ZİYA CAN BOLU

Serdarlı GB

BURAK NİZAM ÖZERİN

Ortaköy SK

ERSEN Esmerarslan

Yılmazköy SK

VOLKAN ORTAKCI

Ortaköy SK

EKREM AKTAŞ

Yarköy PGSK

BERKE TAYANÇLI

Dikmen Gücü SK

YUNUS EMRE ŞİMŞEK

Yarköy PGSK

METEHAN DURMAZ

Dikmen Gücü SK

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