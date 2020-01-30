BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Emrah Zaghloul Vadili
|
3 Maç
|
MİMAR DAĞDipkarpaz
|
2 Maç
|
Mert AktülKaraoğlanoğlu
|
1 Maç
|
VOLKAN ORTAKÇIOrtaköy
|
1 Maç
|
Gürbay YelkanatYılmazköy
|
1 Maç
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
ZÜBEYİR AKKURTDipkarpaz
|
1 Maç
|
ŞEMSİ OYUNCUYeniboğaziçi
|
1 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
|
OGÜN DURSUN
|
Tatlısu HOBSK
|
BATILAY USKURİ
|
Denizli SK
|
SERKAN TEKİN
|
1461 İskele Trabzonspor
|
KORAY KELEŞ
|
Geçitkale GSK
|
HASAN TULUM
|
Gülgün Süt Düzova GSK
|
MUSTAFA YORGANCI
|
Serdarlı GB
|
SALİH ÖZDOĞANOĞLU
|
Yılmazköy SK
|
AHMET ÇAĞER
|
Tatlısu HOBSK
|
MEHMET GÜL
|
Tatlısu HOBSK
|
EMİN BERK
|
Vadili TÇBSK