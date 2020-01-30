BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA Emrah Zaghloul Vadili 3 Maç MİMAR DAĞDipkarpaz 2 Maç Mert AktülKaraoğlanoğlu 1 Maç VOLKAN ORTAKÇIOrtaköy 1 Maç Gürbay YelkanatYılmazköy 1 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA ZÜBEYİR AKKURTDipkarpaz 1 Maç ŞEMSİ OYUNCUYeniboğaziçi 1 Maç

4 SARI KART CEZALILARI