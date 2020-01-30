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BTM’nin cezalıları açıklandı

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BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  25-26 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Emrah Zaghloul Vadili

3 Maç

MİMAR DAĞDipkarpaz

2 Maç

Mert AktülKaraoğlanoğlu

1 Maç

VOLKAN ORTAKÇIOrtaköy

1 Maç

Gürbay YelkanatYılmazköy

1 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

ZÜBEYİR AKKURTDipkarpaz

1 Maç

ŞEMSİ OYUNCUYeniboğaziçi

1 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

OGÜN DURSUN

Tatlısu HOBSK

BATILAY USKURİ

Denizli SK

SERKAN TEKİN

1461 İskele Trabzonspor

KORAY KELEŞ

Geçitkale GSK

HASAN TULUM

Gülgün Süt Düzova GSK

MUSTAFA YORGANCI

Serdarlı GB

SALİH ÖZDOĞANOĞLU

Yılmazköy SK

AHMET ÇAĞER

Tatlısu HOBSK

MEHMET GÜL

Tatlısu HOBSK

EMİN BERK

Vadili TÇBSK
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