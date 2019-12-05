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BTM’nin cezalıları açıklandı

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BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı; 

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

UĞUR ALPARSLANVadili

2 Maç

MEHMET KANATDikmen

3 Maç

Hüseyin Yıldırım Ortaköy

3 Maç

 KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Muharrem MertdinDeğirmenlik

2 Maç

METİN SANCAKDikmen Gücü

3 Maç

 4 SARI KART CEZALILARI

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Oyuncular

UĞUR AKTAŞ

Dikmen Gücü SK

DOĞUHAN AKTAŞ

Mehmetçik TÇBSK
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