BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA UĞUR ALPARSLANVadili 2 Maç MEHMET KANATDikmen 3 Maç Hüseyin Yıldırım Ortaköy 3 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA Muharrem MertdinDeğirmenlik 2 Maç METİN SANCAKDikmen Gücü 3 Maç

4 SARI KART CEZALILARI