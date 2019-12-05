BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
UĞUR ALPARSLANVadili
|
2 Maç
|
MEHMET KANATDikmen
|
3 Maç
|
Hüseyin Yıldırım Ortaköy
|
3 Maç
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
Muharrem MertdinDeğirmenlik
|
2 Maç
|
METİN SANCAKDikmen Gücü
|
3 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
|
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Oyuncular
|
UĞUR AKTAŞ
|
Dikmen Gücü SK
|
DOĞUHAN AKTAŞ
|
Mehmetçik TÇBSK