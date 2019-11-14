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BTM’nin cezalıları açıklandı

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BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 9-10 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Serkan Tekin İ Trabzonspor

2 Maç

Anıl Sarı Mehmetçik

3 Maç

Barkın  Köse Mehmetçik

3 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Mehmet OytamYılmazköy

1 Maç

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