BTM’nin cezaları açıklandı

sonunda alınan cezalar açıklandı. Türkmenköy ile Vadili arasında oynanan bölge derbisinde kırmızı kart gören 3 futbolcuya, toplam 7 maç ceza verildi.
BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. Alınan kararlar şöyle:
|
KIRMIZI KART CEZALARI
|
TÜRKMENKÖY ASK
|
SÜLEYMAN TÜRKER
|
2 MAÇ
|
VADİLİ TÇBSK
|
EMRAH ZAGHLOUL
|
2 MAÇ
|
VADİLİ TÇBSK
|
UĞUR ALPARSLAN
|
3 MAÇ
|
KARAOĞLANOĞLU SB
|
BURAK GÜLER
|
2 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE CEZA ALAN FUTBOLCULAR
|
GEÇİTKALE GSK
|
TANJU KAYA
|
SERDARLI GB
|
TURGAY SÜTÇÜOĞLULARI
|
KARAOĞLANOĞLU SB
|
ÇAĞRI DAŞDEMİRCİ