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BTM’nin cezaları açıklandı

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BTM’nin cezaları açıklandı
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sonunda alınan cezalar açıklandı. Türkmenköy ile Vadili arasında oynanan bölge derbisinde kırmızı kart gören 3 futbolcuya, toplam 7 maç ceza verildi.

BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. Alınan kararlar şöyle:

KIRMIZI KART CEZALARI

TÜRKMENKÖY ASK

SÜLEYMAN TÜRKER

2 MAÇ

VADİLİ TÇBSK

EMRAH ZAGHLOUL

2 MAÇ

VADİLİ TÇBSK

UĞUR ALPARSLAN

3 MAÇ

KARAOĞLANOĞLU SB

BURAK GÜLER

2 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE CEZA ALAN FUTBOLCULAR

GEÇİTKALE GSK

TANJU KAYA

SERDARLI GB

TURGAY SÜTÇÜOĞLULARI

KARAOĞLANOĞLU SB

ÇAĞRI DAŞDEMİRCİ

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