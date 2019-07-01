BTM’den serbest transfer ücretlerine zam geldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Liglerinde oynayan futbolcuların serbest transfer bedelleri ile ilgili hatırlatma yaptı.

Geçtiğimiz sezon başında alınan kararla 2019-2020 sezonunda uygulamaya konulacağı açıklanan serbest transfer ücretlerinde artışa gidildi.

Buna göre serbest kalma bedellerinin yaş aralığına göre aşağıdaki gibi olduğu duyuruldu;

13-17 yaş aralığındaki (her iki yaş dahil) futbolcular için 7 bin 500 TL

18-25 yaş aralığındaki (her iki yaş dahil) futbolcular için 15 bin TL

26 yaş ve üzeri (26 yaş da dahil) futbolcular için 10 bin TL