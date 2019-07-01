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BTM’den serbest transfer ücretlerine zam geldi

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BTM’den serbest transfer ücretlerine zam geldi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Liglerinde oynayan futbolcuların serbest transfer bedelleri ile ilgili hatırlatma yaptı.

Geçtiğimiz sezon başında alınan kararla 2019-2020 sezonunda uygulamaya konulacağı açıklanan serbest transfer ücretlerinde artışa gidildi. 

Buna göre serbest kalma bedellerinin yaş aralığına göre aşağıdaki gibi olduğu duyuruldu;

13-17 yaş aralığındaki (her iki yaş dahil) futbolcular için 7 bin 500 TL

18-25 yaş aralığındaki (her iki yaş dahil) futbolcular için 15 bin TL

26 yaş ve üzeri (26 yaş da dahil) futbolcular için 10 bin TL

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