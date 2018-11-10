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BTM’de transfer dönemi bitiyor

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BTM’de transfer dönemi bitiyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde transfer dönemi 12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitiyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen fikstür çekiminin ardından transfer çalışmalarını sürdüren BTM 1. Lig kulüpleri 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar kiralık veya bonservisli oyuncu transferi yapabilecek.

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