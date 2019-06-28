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BTM’de terfi günü

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BTM’de terfi günü
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2018-2019 futbol sezonunda BTM Birinci Lige yükselecek takımları belişrleyecek olan BTM İkinci Lig Play-Off müsabakaları bugün saat 17.00’de tarafsız sahalarda oynanacak.

Müsabakaların normal süresi eşitlik olması halinde, on beşer dakikalık 2 devre uzatma oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, kazananlar penaltı vuruşlarıyla belirlenecek.

Play-Off müsabakalarının programı ve maçları yönetecek hakemler aşağıdaki gibidir:

Dikmen Spor Kulübü - Tuzla A.B.Spor Kulübü, Cihangir Stadı, Emre Öztaşlı

1461 İskele Trabzon Spor - Boğaziçi, İskele Cumhuriyet Stadı, Hakan Ünal

İncirli Spor Kulübü - Kumyalı Spor Kulübü, Akova Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir

Sadrazam Kayalar - Yarköy PG, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay

Gülgün Düzova - Dilekkaya, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı, Turgay Misk

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