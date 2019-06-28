BTM’de terfi günü

2018-2019 futbol sezonunda BTM Birinci Lige yükselecek takımları belişrleyecek olan BTM İkinci Lig Play-Off müsabakaları bugün saat 17.00’de tarafsız sahalarda oynanacak.
Müsabakaların normal süresi eşitlik olması halinde, on beşer dakikalık 2 devre uzatma oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, kazananlar penaltı vuruşlarıyla belirlenecek.
Play-Off müsabakalarının programı ve maçları yönetecek hakemler aşağıdaki gibidir:
Dikmen Spor Kulübü - Tuzla A.B.Spor Kulübü, Cihangir Stadı, Emre Öztaşlı
1461 İskele Trabzon Spor - Boğaziçi, İskele Cumhuriyet Stadı, Hakan Ünal
İncirli Spor Kulübü - Kumyalı Spor Kulübü, Akova Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir
Sadrazam Kayalar - Yarköy PG, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay
Gülgün Düzova - Dilekkaya, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı, Turgay Misk