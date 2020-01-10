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BTM’de tansiyon yükseliyor

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BTM’de tansiyon yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

Kırmızı Grup

11 Ocak Cumartesi, Saat 14:00

İncirli – Vadili, Mustafa Yalluri Stadı, İsmail Ercan

Dipkarpaz - Geçitkale, Dipkarpaz Stadı, Burak Mandralı

12 Ocak Pazar, Saat 14:00

Yarköy – İskele Trabzonspor, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna

Serdarlı – Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı, Hakan Ünal

Yeni Boğaziçi – Mehmetçik, Osman Mehmet Ergün Stadı, Tufan Çerçioğlu

Beyaz Grup

11 Ocak Cumartesi, Saat 14:00

Dikmen Gücü – Zümrütköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Ömer Doğru

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu, Mustafa Üçöz Stadı, Zekai Töre

12 Ocak Pazar, Saat 14:00

Düzova – Tatlısu, Balıkesir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Denizli – Ortaköy, Bilal İyigün Stadı, Hüseyin Özkan

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