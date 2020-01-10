BTM’de tansiyon yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
Kırmızı Grup
11 Ocak Cumartesi, Saat 14:00
İncirli – Vadili, Mustafa Yalluri Stadı, İsmail Ercan
Dipkarpaz - Geçitkale, Dipkarpaz Stadı, Burak Mandralı
12 Ocak Pazar, Saat 14:00
Yarköy – İskele Trabzonspor, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
Serdarlı – Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı, Hakan Ünal
Yeni Boğaziçi – Mehmetçik, Osman Mehmet Ergün Stadı, Tufan Çerçioğlu
Beyaz Grup
11 Ocak Cumartesi, Saat 14:00
Dikmen Gücü – Zümrütköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Ömer Doğru
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu, Mustafa Üçöz Stadı, Zekai Töre
12 Ocak Pazar, Saat 14:00
Düzova – Tatlısu, Balıkesir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Denizli – Ortaköy, Bilal İyigün Stadı, Hüseyin Özkan