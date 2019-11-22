BTM’de tansiyon yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 5.haftanın programı belli oldu.
BTM Birinci Ligde 5. hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri şöyle;
Kırmızı Grup
23 Kasım Cumartesi Saat 11:00
İncirli – Yeni Boğaziçi, Hakan Ünal
İskele Trabzonspor – Geçitkale, Şakir Azizoğlu
Vadili – Mehmetçik, İsmail Ercan(Saat 14:30)
24 Kasım Pazar Saat 11:00
Yarköy – Türkmenköy, Cemal Sarı
Dipkarpaz – Serdarlı, Fatih Bardakçıoğlu (Saat 14:30)
Beyaz Grup
23 Kasım Cumartesi Saat 11:00
Dikmen – Denizli: Burak Mandıralı
Zümrütköy – Ortaköy, Olgun Canik
24 Kasım Pazar Saat 11:00
Değirmenlik – Tatlısu, Ömer Doğru
Yılmazköy – Düzova, Tufan Çerçioğlu