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BTM’de tansiyon yükseliyor

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BTM’de tansiyon yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 5.haftanın programı belli oldu.

BTM Birinci Ligde 5. hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri şöyle;

Kırmızı Grup

23 Kasım Cumartesi Saat 11:00

İncirli – Yeni Boğaziçi, Hakan Ünal

İskele Trabzonspor – Geçitkale, Şakir Azizoğlu

Vadili – Mehmetçik, İsmail Ercan(Saat 14:30)

24 Kasım Pazar Saat 11:00

Yarköy – Türkmenköy, Cemal Sarı

Dipkarpaz – Serdarlı, Fatih Bardakçıoğlu (Saat 14:30)

Beyaz Grup

23 Kasım Cumartesi Saat 11:00

Dikmen – Denizli: Burak Mandıralı

Zümrütköy – Ortaköy, Olgun Canik

24 Kasım Pazar Saat 11:00

Değirmenlik – Tatlısu, Ömer Doğru

Yılmazköy – Düzova, Tufan Çerçioğlu

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