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BTM’de son hafta heyecanı

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BTM’de son hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 18. haftanın programı belli oldu.

18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

KIRMIZI GRUP

29 Şubat Cumartesi

Yarköy – İncirli, Eray Vudalı Stadı, Saat 11:00, Şakir Azizoğlu

Dipkarpaz – İskele Trabzonspor, Saat 14:00, Dipkarpaz Stadı, Ömer Doğru

Serdarlı – Vadili, 16 Ağustos Stadı, Saat 11:00, Serkan Durmaz

Y.Boğaziçi – Geçitkale, Osman E. Mehmet Stadı, Saat 11:00, Ahmet Özkurtuluş

Mehmetçik – Türkmenköy, Mehmetçik Stadı, Saat 14:00, Ferhat Tuna

BEYAZ GRUP

1 Mart Pazar, Saat 11:00

Dikmen – Değirmenlik, Dr Fazıl Küçük Stadı, Tufan Çerçioğlu

Denizli – Karaoğlanoğlu, Bilal İyigün Stadı, Zekai Töre

Ortaköy – Tatlısu, Ortaköy Stadı, Hakan Ünal

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