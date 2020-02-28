BTM’de son hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 18. haftanın programı belli oldu.
18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
KIRMIZI GRUP
29 Şubat Cumartesi
Yarköy – İncirli, Eray Vudalı Stadı, Saat 11:00, Şakir Azizoğlu
Dipkarpaz – İskele Trabzonspor, Saat 14:00, Dipkarpaz Stadı, Ömer Doğru
Serdarlı – Vadili, 16 Ağustos Stadı, Saat 11:00, Serkan Durmaz
Y.Boğaziçi – Geçitkale, Osman E. Mehmet Stadı, Saat 11:00, Ahmet Özkurtuluş
Mehmetçik – Türkmenköy, Mehmetçik Stadı, Saat 14:00, Ferhat Tuna
BEYAZ GRUP
1 Mart Pazar, Saat 11:00
Dikmen – Değirmenlik, Dr Fazıl Küçük Stadı, Tufan Çerçioğlu
Denizli – Karaoğlanoğlu, Bilal İyigün Stadı, Zekai Töre
Ortaköy – Tatlısu, Ortaköy Stadı, Hakan Ünal