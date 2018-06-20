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BTM’de programı değişikliğine tepki geldi

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Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi sonrasında oluşan maç programı değişirken, Dikmen ve Türkmenköy bu duruma tepki gösterdi

BTM’de programı değişikliğine tepki geldi
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi sonrasında oluşan maç programı değişirken, Dikmen ve Türkmenköy bu duruma tepki gösterdi. Gazetemize ulaşan Dikmen ve Türkmenköy yetkilileri, yaşanan bu değişimin adaletsiz olduğunu açıklarlarken, değişimin sebebini anlayamadıklarını belirttiler.

İlk açıklanan programda Dikmen, A Grubu’nda Türkmenköy de B Grubu’nda 2. maçlarını bay geçip, 1. ve 3. maçlarını oynayacaklardı. Yeni programda ise Dikmen ve Türkmenköy, ilk 2 maçlarını oynayıp, 3. maçlarını bay geçecekler.  

SAHALAR DA AÇIKLANDI

Bu arada Niyazi Güvenir başkanlığındaki BTM Kurulu, play-off maçlarının oynanacağı sahaları da belirledi.

Buna göre yeni maç programları ve play-off maçlarının oynanacağı sentetik zeminli sahalar şöyle:

A Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi:

Ortaköy Sahası: Düzova-Dikmen

27 Haziran Çarşamba:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen

30 Haziran Cumartesi:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy

B Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi:

Akova Eray Vudalı Stadı: Mutluyaka-Türkmenköy

27 Haziran Çarşamba:

Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61

30 Haziran Cumartesi:

Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka

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