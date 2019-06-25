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BTM’de kuralar çekildi

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BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselecek takımların belirleneceği Play-Off finallerinin kura çekimi bugün yapıldı

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BTM’de kuralar çekildi
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2018-2019 futbol sezonunda BTM 2 Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Play-Off müsabakalarında yer alacak takımlar belirlenmişti.

Play-Off kura çekimi bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapıldı. Play-Off müsabakaları 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.00’de tarafsız sahalarda oynanacak.

Müsabakaların normal süresi eşitlik olması halinde, on beşer dakikalık 2 devre uzatma oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, kazananlar penaltı usulü ile belirlenecektir.

Play-Off müsabakalarında eşleşmeler aşağıdaki gibidir:

Dikmen Gücü Spor Kulübü - Tuzla A.B.Spor Kulübü

1461 İskele Trabzon Spor Kulübü - Boğaziçi Spor Kulübü

İncirli Spor Kulübü - Kumyalı Spor Kulübü

Sadrazam Kayalar Spor Kulübü - Yarköy P.G.Spor Kulübü

Gülgün Düzova Spor Kulübü - Dilekkaya Spor Kulübü

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