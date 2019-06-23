BTM’de kura günü belirlendi

BTM İkinci Lig’den, BTM Birinci Lige yükselecek 5 takımın belirleneceği Play-Off finallerini oynayacak takımların eşleşeceği takımları katılacağı kura günü belirlendi.

26 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan Play-Off finalleri kura çekiminde en iyi puan ortalamasına sahip 5 takım seri başı olacaklar. En düşük puan ortalamalı lider ile ikinci sırada terfi edenler ise seri başı takımların kuradaki rakipleri olacaklar.

Maçlar ise 28 – 29 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde tarafsız sahalarda oynanarak BTM İkinci Ligi, Cumartesi yapılacak KTFF genel kurulu öncesinde tamamlanacak.