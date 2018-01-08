BTM’de ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM Kurulu, 13 Ocak’ta başlayacak olan BTM Lig’inin ilk haftasının programını yayınladı.

Toplam 18 takımın 2 grupta mücadele edeceği BTM 1. Ligi, Kırmızı Grup’ta 10, Beyaz Grup’ta ise 8 takım yer alacak.

Akçay, BTM’de yok

Bu arada BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta mücadele edip etmeyeceği kesinleşmediği için kuraya ismi konulan Akçay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na müracaat etmediği için ligden çıkarıldı.

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup

BTM 1. Ligi Beyaz Grup