banner107
banner69
Doğan, Türkiye’de bileniyor
Doğan, Türkiye’de bileniyor
10 0
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
266 0
 
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
38 0
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
18 0
283 0
71 0
246 0
banner82

BTM’de ilk hafta programı açıklandı

banner27

BTM’de ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM Kurulu, 13 Ocak’ta başlayacak olan BTM Lig’inin ilk haftasının programını yayınladı.

Toplam 18 takımın 2 grupta mücadele edeceği BTM 1. Ligi, Kırmızı Grup’ta 10, Beyaz Grup’ta ise 8 takım yer alacak.

Akçay, BTM’de yok

Bu arada BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta mücadele edip etmeyeceği kesinleşmediği için kuraya ismi konulan Akçay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na müracaat etmediği için ligden çıkarıldı.

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup

Tarih

Stat

Ev Sahibi Takım

Skor

Misafir Takım

Hakemler

13.01.2018
14:30

GAZİKÖY SAHASI

GAZİKÖY SK


Detaylar

DÖRTYOL SK

13.01.2018
14:30

SERDARLI 14 AĞUSTOS SAHASI

SERDARLI GB


Detaylar

YILDIRIM SK

13.01.2018
14:30

TATLISU RAUF RAİF DENKTAŞ STADI (SENTETİK)

TATLISU SERACILAR SK


Detaylar

MESARYA SK

13.01.2018
14:30

DİPKARPAZ SAHASI

DİPKARPAZ TÜRK SK


Detaylar

KUMYALI SK

13.01.2018
14:30

AKOVA ERAY VUDALI STADI

GEÇİTKALE GSK


Detaylar

VADİLİ TÇB SK

BTM 1. Ligi Beyaz Grup

Tarih

Stat

Ev Sahibi Takım

Skor

Misafir Takım

Hakemler

14.01.2018
14:30

KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI

KARAOĞLANOĞLU SB


Detaylar

TATLISU HOSK

14.01.2018
14:30

KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASI

KARŞIYAKA ASK


Detaylar

DENİZLİ SK

14.01.2018
14:30

ORTAKÖY SAHASI

ORTAKÖY SK


Detaylar

YILMAZKÖY SK

14.01.2018
14:30

ÇATALKÖY NİHAT BAĞCIER STADI

DÜZKAYA KOSK


Detaylar

AYDINKÖY 
banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.