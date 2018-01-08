BTM’de ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM Kurulu, 13 Ocak’ta başlayacak olan BTM Lig’inin ilk haftasının programını yayınladı.
Toplam 18 takımın 2 grupta mücadele edeceği BTM 1. Ligi, Kırmızı Grup’ta 10, Beyaz Grup’ta ise 8 takım yer alacak.
Akçay, BTM’de yok
Bu arada BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta mücadele edip etmeyeceği kesinleşmediği için kuraya ismi konulan Akçay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na müracaat etmediği için ligden çıkarıldı.
BTM 1. Ligi Kırmızı Grup
|
Tarih
|
Stat
|
Ev Sahibi Takım
|
Skor
|
Misafir Takım
|
Hakemler
|
13.01.2018
|
GAZİKÖY SAHASI
|
13.01.2018
|
SERDARLI 14 AĞUSTOS SAHASI
|
13.01.2018
|
TATLISU RAUF RAİF DENKTAŞ STADI (SENTETİK)
|
13.01.2018
|
DİPKARPAZ SAHASI
|
13.01.2018
|
AKOVA ERAY VUDALI STADI
BTM 1. Ligi Beyaz Grup
|
Tarih
|
Stat
|
Ev Sahibi Takım
|
Skor
|
Misafir Takım
|
Hakemler
|
14.01.2018
|
KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI
|
14.01.2018
|
KARŞIYAKA ERGİN CEMAL ŞAHDUR SAHASI
|
14.01.2018
|
ORTAKÖY SAHASI
|
14.01.2018
|
ÇATALKÖY NİHAT BAĞCIER STADI