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BTM’de ikinci maç heyecanı

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BTM 2. Lig Play-off maçlarının ilkini kazanan Türkmenköy ile Dikmen, yarın oynayacakları maçları kazanmaları durumunda BTM Birinci Lig’e yükselecek

BTM’de ikinci maç heyecanı
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının ikincileri yarın oynanacak.

Play-off maçlarının birincilerini kazanan Türkmenköy ile Dikmen, yarın oynayacakları maçları kazanmaları durumunda BTM Birinci Lige yükselecekler.

A Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:

Düzova-Dikmen 2-3

27 Haziran Çarşamba:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen

30 Haziran Cumartesi:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy

  1. Dikmen: 3 Puan
  2. Düzova: 0 Puan
  3. Zümrütköy: 0 Puan

B Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:

Mutluyaka-Türkmenköy 1-4

27 Haziran Çarşamba:

Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61

30 Haziran Cumartesi:

Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka

  1. Türkmenköy: 3 Puan
  2. Mutluyaka:  0 Puan
  3. Karadeniz 61: 0 Puan
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