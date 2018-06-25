BTM’de ikinci maç heyecanı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının ikincileri yarın oynanacak.
Play-off maçlarının birincilerini kazanan Türkmenköy ile Dikmen, yarın oynayacakları maçları kazanmaları durumunda BTM Birinci Lige yükselecekler.
A Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:
Düzova-Dikmen 2-3
27 Haziran Çarşamba:
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen
30 Haziran Cumartesi:
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy
- Dikmen: 3 Puan
- Düzova: 0 Puan
- Zümrütköy: 0 Puan
B Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:
Mutluyaka-Türkmenköy 1-4
27 Haziran Çarşamba:
Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61
30 Haziran Cumartesi:
Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka
- Türkmenköy: 3 Puan
- Mutluyaka: 0 Puan
- Karadeniz 61: 0 Puan