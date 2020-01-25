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BTM’de heyecan artıyor

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BTM’de heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 13. hafta başladı.

Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Yarköy – Geçitkale, 1-3

İncirli – Türkmenköy, 0-0

Serdarlı – Mehmetçik, 2-6

26 Ocak Pazar

Dipkarpaz – Yeni Boğaziçi, Dipkarpaz Stadı, Şakir Azizoğlu(Saat 14:00)

İskele Trabzonspor – Vadili, Eray Vudalı Stadı, Serkan Durmaz (Saat 11:00)

BTM Birinci Lig Beyaz Grup

25 Ocak Cumartesi, Saat 11:00

Dikmen – Tatlısu, 1-3

Düzova – Ortaköy, 2-3

26 Ocak Pazar, Saat 11:00

Değirmenlik – Karaoğlanoğlu, Sadık Cemil Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Yılmazköy – Denizli, Mustafa Üçöz, Ferhat Tuna

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