BTM’de heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 13. hafta başladı.
Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Yarköy – Geçitkale, 1-3
İncirli – Türkmenköy, 0-0
Serdarlı – Mehmetçik, 2-6
26 Ocak Pazar
Dipkarpaz – Yeni Boğaziçi, Dipkarpaz Stadı, Şakir Azizoğlu(Saat 14:00)
İskele Trabzonspor – Vadili, Eray Vudalı Stadı, Serkan Durmaz (Saat 11:00)
BTM Birinci Lig Beyaz Grup
25 Ocak Cumartesi, Saat 11:00
Dikmen – Tatlısu, 1-3
Düzova – Ortaköy, 2-3
26 Ocak Pazar, Saat 11:00
Değirmenlik – Karaoğlanoğlu, Sadık Cemil Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Yılmazköy – Denizli, Mustafa Üçöz, Ferhat Tuna