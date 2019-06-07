BTM’de hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde 8-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaların programı ve maçları yönetecek belli oldu.
Program ve maçları yönetecek şöyle;
8 Haziran Cumartesi
1.Grup
Akdoğan Özgürlük Stadı: Akdoğan Akıncılar – Tuzla, Zekai Töre
Mehmetali Toker Stadı: İncirli – Pile, Mustafa Torun
Canbulat Stadı: Yenişehir – Çayönü, İsmail Egeli
2.Grup
Göçmenköy Antrenman Sahası: Pınarbaşı – Dikmen Gücü, Hakan Ünal
Güzelyurt Sentetik Saha: Serhatköy – Alayköy , Mert Ercan Bulut
Emek Stadı: Gayretköy – Dağyolu, Abdullah Genç
3.Grup
Aydınköy Sahası: Mevlevi – Akdeniz, Necmi Bulut
Kalkanlı Sahası: Kalkanlı – Tepebaşı, Ömer Doğru
Pia Bella Sahası: Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, İsmail Ercan
5.Grup
Ötüken Sahası: Ötüken – Civisil, Ahmet Özkurtuluş
Raif Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Boğaziçi, Fatih Bardakçıoğlu
Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Karadeniz 61, Turgay Misk
6.Grup
Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan – Kumyalı , Eren Erdoğan
Ergazi Sahası: Ergazi – Bafra, Şakir Azizoğlu
Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy – Yarköy, Cemal Sarı
9 Haziran Pazar
4.Grup
Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Gülgün Süt Düzova, Şakir Azizoğlu
Mutluyaka Sahası: Mutluyaka – Dilekkaya, Burak Mandıralı