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BTM’de hakemler açıklandı

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BTM 2.Ligi'nde 8-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaların programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı

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BTM’de hakemler açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde 8-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaların programı ve maçları yönetecek belli oldu.

Program ve maçları yönetecek şöyle;

8 Haziran Cumartesi

1.Grup

 Akdoğan Özgürlük Stadı: Akdoğan Akıncılar – Tuzla, Zekai Töre

 Mehmetali Toker Stadı: İncirli – Pile, Mustafa Torun

Canbulat Stadı: Yenişehir – Çayönü, İsmail Egeli

2.Grup

Göçmenköy Antrenman Sahası: Pınarbaşı – Dikmen Gücü, Hakan Ünal

Güzelyurt Sentetik Saha: Serhatköy – Alayköy , Mert Ercan Bulut

Emek Stadı: Gayretköy – Dağyolu, Abdullah Genç

3.Grup

Aydınköy Sahası: Mevlevi – Akdeniz,  Necmi Bulut

Kalkanlı Sahası: Kalkanlı – Tepebaşı, Ömer Doğru

Pia Bella Sahası: Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, İsmail Ercan

 5.Grup

Ötüken Sahası: Ötüken – Civisil,  Ahmet Özkurtuluş

Raif Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Boğaziçi, Fatih Bardakçıoğlu

 Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Karadeniz 61, Turgay Misk

 6.Grup

Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan – Kumyalı , Eren Erdoğan

Ergazi Sahası: Ergazi – Bafra, Şakir Azizoğlu

Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy – Yarköy, Cemal Sarı

9 Haziran Pazar

4.Grup

 Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Gülgün Süt Düzova, Şakir Azizoğlu

Mutluyaka Sahası: Mutluyaka – Dilekkaya, Burak Mandıralı  

Sadık Cemil Stadı: Demirhan – Yeniceköy, İsmail Ercan

 

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