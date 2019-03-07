BTM’de hakemler açıklandı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
9 Mart Cumartesi
Geçitkale – Gaziköy, Burak Mandıralı, Raif Denktaş Stadı, Saat 11:00
Dipkarpaz – Görneç, Cemal Sakallı, Dipkarpaz Stadı, Saat 14:30
Vadili ile Dörtyol, Fatih Bardakçıoğlu, 14 Ağustos Stadı, Saat 14:30
Mehmetçik – Türkmenköy, Hüseyin Özaşık, Mehmetali Toker Stadı, Saat 14:30
BTM Birinci Lig Beyaz Grupta haftanın programı şöyle:
10 Mart Pazar, Saat 14:30
Lapta – Ortaköy, İsmail Egeli, Şht Şevket Kadir Stadı,
Yılmazköy – Aydınköy, Olgun Canik, Zümrütköy Stadı,
Tatlısu – Denizli, Ferhat Tuna, Dr Ali Özsoy Stadı,
Karaoğlanoğlu – Zümrütköy, Nejmi Bulut, Orhan Dural Stadı,