banner255
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
195 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
39 0
 
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
46 0
102 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
52 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
55 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
316 0
banner82

BTM’de hakemler açıklandı

banner27

banner262
BTM’de hakemler açıklandı
banner267

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

9 Mart Cumartesi

Geçitkale – Gaziköy, Burak Mandıralı, Raif Denktaş Stadı, Saat 11:00

Dipkarpaz – Görneç, Cemal Sakallı, Dipkarpaz Stadı, Saat 14:30

Vadili ile Dörtyol, Fatih Bardakçıoğlu, 14 Ağustos Stadı, Saat 14:30

Mehmetçik – Türkmenköy, Hüseyin Özaşık, Mehmetali Toker Stadı, Saat 14:30 

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta haftanın programı şöyle:

10 Mart Pazar, Saat 14:30 

Lapta – Ortaköy, İsmail Egeli, Şht Şevket Kadir Stadı,

Yılmazköy – Aydınköy, Olgun Canik, Zümrütköy Stadı,

Tatlısu – Denizli, Ferhat Tuna, Dr Ali Özsoy Stadı,

Karaoğlanoğlu – Zümrütköy, Nejmi Bulut, Orhan Dural Stadı,

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.