BTM’de gruplarda maçlar, tek günde oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda haftanın programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kırmızı grup maçlarını Cumartesi, Beyaz grup maçlarını Pazar günü oynatacak.
BTM Birinci Lig Kırmızı grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Şubat Cumartesi, Saat 12:00
Gaziköy – Vadili, Balıkesir Sahası, Olgun Canik
Dörtyol – Geçitkale, Dörtyol Stadı, Hüseyin Özaşık
Görneç – Türkmenköy, Üç Şehitler Stadı, Ferhat Tuna
Serdarlı – Dipkarpaz, 14 Ağustos Stadı, Fatih Bardakçıoğlu (Saat 14:30)
BTM Birinci Lig Beyaz grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
24 Şubat Pazar, Saat 12:00
Zümrütköy – Ortaköy, Zümrütköy Sahası, Mert Ercan Bulut
Karaoğlanoğlu – Aydınköy, Orhan Dural Sahası, İsmail Ercan
Tatlısu – Yılmazköy, Dr Ali Özsoy Stadı, İsmail Egeli
Lapta – Denizli, Şht Şevket Kadir Stadı, Nejmi Bulut