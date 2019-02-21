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BTM’de gruplarda maçlar, tek günde oynanacak

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BTM’de gruplarda maçlar, tek günde oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda haftanın programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kırmızı grup maçlarını Cumartesi, Beyaz grup maçlarını Pazar günü oynatacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Şubat Cumartesi, Saat 12:00

Gaziköy – Vadili, Balıkesir Sahası, Olgun Canik

Dörtyol – Geçitkale, Dörtyol Stadı, Hüseyin Özaşık

Görneç – Türkmenköy, Üç Şehitler Stadı, Ferhat Tuna

Serdarlı – Dipkarpaz, 14 Ağustos Stadı, Fatih Bardakçıoğlu (Saat 14:30)

BTM Birinci Lig Beyaz grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

24 Şubat Pazar, Saat 12:00

Zümrütköy – Ortaköy, Zümrütköy Sahası, Mert Ercan Bulut

Karaoğlanoğlu – Aydınköy, Orhan Dural Sahası, İsmail Ercan

Tatlısu – Yılmazköy, Dr Ali Özsoy Stadı, İsmail Egeli

Lapta – Denizli, Şht Şevket Kadir Stadı, Nejmi Bulut

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