BTM’de Görneç’in haftası

Dipkarpaz deplasmanından galibiyetle dönen lider Görneç, takipçileri Vadili ile Dörtyol berabere kalmasını değerlendirerek, puan farkı ile koltuktaki yerini sağlamlaştırdı.
BTM’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Geçitkale – Gaziköy, 3-0 hükmen
Dipkarpaz – Görneç, 0-2
Vadili – Dörtyol, 0-0
Mehmetçik – Türkmenköy, 3-2
BTM Birinci Lig Beyaz
10 Mart Pazar, Saat 14:30
Lapta – Ortaköy, (İsmail Egeli), Şht Şevket Kadir Stadı,
Yılmazköy – Aydınköy, (Olgun Canik), Zümrütköy Stadı,
Tatlısu – Denizli, (Ferhat Tuna), Dr Ali Özsoy Stadı,
Karaoğlanoğlu – Zümrütköy (Nejmi Bulut) Orhan Dural Stadı,