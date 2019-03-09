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BTM’de Görneç’in haftası

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BTM’de Görneç’in haftası
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Dipkarpaz deplasmanından galibiyetle dönen lider Görneç, takipçileri Vadili ile Dörtyol berabere kalmasını değerlendirerek, puan farkı ile koltuktaki yerini sağlamlaştırdı.

BTM’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Geçitkale – Gaziköy, 3-0 hükmen

Dipkarpaz – Görneç, 0-2

Vadili – Dörtyol, 0-0

Mehmetçik – Türkmenköy, 3-2

BTM Birinci Lig Beyaz

10 Mart Pazar, Saat 14:30 

Lapta – Ortaköy, (İsmail Egeli), Şht Şevket Kadir Stadı,

Yılmazköy – Aydınköy, (Olgun Canik), Zümrütköy Stadı,

Tatlısu – Denizli, (Ferhat Tuna), Dr Ali Özsoy Stadı,

Karaoğlanoğlu – Zümrütköy (Nejmi Bulut) Orhan Dural Stadı,

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