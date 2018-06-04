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BTM’de futbol değil kavga var

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BTM İkinci Lig Birinci Grup’taki Karadeniz 61– Bahçeli ve Yarköy – Boğaziçi maçlarında olaylar çıktı. Karadeniz 61 oyuncuları Doğan Kurnaz ile Ogün Dursun, Murat Şengün'ün burnunu 7 yerden kırmaktan tutuklandı. Beyin travması geçiren Okan Şengün'ün durumu ise kritik

BTM’de futbol değil kavga var
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BTM İkinci Lig Birinci Grup’ta oynanan Karadeniz 61– Bahçeli ve Yarköy – Boğaziçi maçlarında kavgalar çıktı.

Akova'da oynanan Karadeniz 61(Kaplıca) – Bahçeli maçından sonra Karadeniz 61 futbolcu ve seyircileri Bahçelili futbolculara sözlü ve fiziksel olarak saldırdı. Çıkan arbede de Bahçelili futbolculardan Murat Şengün ve Okan Şengün yaralandı. Aldığı darbeler sonucu beyin travması geçiren ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Okan Şengün'ün sağlık durumu ciddiyetini korurken, Murat Şengün'in ise burnu 7 ayrı yerden kırıldı. Polis olayı güçlükle yatıştırırken saldırganlar sözlü tehditlerine devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Şengül’ün burnunu kırdıkları iddia edilen “Karadeniz 61” takımının oyuncuları Doğan Kurnaz ile Ogün Dursun tutuklandı. “Vahim zarar” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kurnaz ile Dursun, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandılar.

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