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BTM’de dördüncü hafta programı açıklandı

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BTM’de dördüncü hafta programı açıklandı
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BTM Birinci Lig’de dördüncü hafta programı açıklandı. BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da dördüncü hafta programı şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

22 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Gaziköy  - Türkmenköy, Balıkesir Sahası

Serdarlı - Vadili, 14 Ağustos Stadı

23 Aralık Pazar,

Görneç - Geçitkale, Üç Şehitler Stadı, Saat 11:00

Dörtyol - Mehmetçik, Dörtyol, Stadı Saat 14:00

BTM 1. Lig Beyaz Grup

22 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Aydınköy  - Yılmazköy , Aydınköy Sahası

Denizli – Tatlısu, Bilal İyigün Sahası

23 Aralık Pazar, Saat 11:00

Ortaköy – Lapta, Ortaköy Stadı

Zümrütköy – Karaoğlanoğlu, Zümrütköy Sahası

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