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BTM’de dördüncü hafta hakemleri açıklandı

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BTM’de dördüncü hafta hakemleri açıklandı
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BTM Birinci Lig’de dördüncü hafta programı açıklandı. BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da dördüncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

22 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Gaziköy  - Türkmenköy, Balıkesir Sahası, Mustafa Torun

Serdarlı - Vadili, 14 Ağustos Stadı, Ömer Doğru

23 Aralık Pazar,

Görneç - Geçitkale, Üç Şehitler Stadı, Saat 11:00, Necmi Bulut

Dörtyol - Mehmetçik, Dörtyol, Stadı Saat 14:00, İsmail Egeli

BTM 1. Lig Beyaz Grup

22 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Aydınköy  - Yılmazköy , Aydınköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş

Denizli – Tatlısu, Bilal İyigün Sahası, İsmail Ercan

23 Aralık Pazar, Saat 11:00

Ortaköy – Lapta, Ortaköy Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Zümrütköy – Karaoğlanoğlu, Zümrütköy Sahası, Ferhat Tuna

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