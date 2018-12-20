BTM’de dördüncü hafta hakemleri açıklandı

BTM Birinci Lig’de dördüncü hafta programı açıklandı. BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da dördüncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
22 Aralık Cumartesi, Saat 11:00
Gaziköy - Türkmenköy, Balıkesir Sahası, Mustafa Torun
Serdarlı - Vadili, 14 Ağustos Stadı, Ömer Doğru
23 Aralık Pazar,
Görneç - Geçitkale, Üç Şehitler Stadı, Saat 11:00, Necmi Bulut
Dörtyol - Mehmetçik, Dörtyol, Stadı Saat 14:00, İsmail Egeli
BTM 1. Lig Beyaz Grup
22 Aralık Cumartesi, Saat 11:00
Aydınköy - Yılmazköy , Aydınköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş
Denizli – Tatlısu, Bilal İyigün Sahası, İsmail Ercan
23 Aralık Pazar, Saat 11:00
Ortaköy – Lapta, Ortaköy Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Zümrütköy – Karaoğlanoğlu, Zümrütköy Sahası, Ferhat Tuna