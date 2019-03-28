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BTM’de cezalar açıklandı

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BTM’de cezalar açıklandı
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 23-24 Mart 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. 

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ADI SOYADI

CEZA

KARAOĞLANOĞLU SB

OKAN ATAV

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

MURAT ÇELİK

ORTAKÖY SK

ERCE ÇAKMAK

TATLISU HOSK

ALİ KOPCA

KARAOĞLANOĞLU SB

RAMADAN DENİZ

TÜRKMENKÖY ASK

İSMET SAÇMA

KARAOĞLANOĞLU SB

HACI ZİYA DİNTİ

KARAOĞLANOĞLU SB

Geçitkale ve Gaziköy, hükmen mağlup

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, BTM 1. Lig Kırmızı Grup ve BTM I. Beyaz Grupta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı.

BTM kurulu kararları şöyle:

“BTM Kurulu BTM I. Kırmızı gruplarındaki oynanan 17. hafta maçları ve BTM I.Beyaz grup 13. hafta maçları tescil etmiştir.

 Dipkarpaz ile Geçitkale arasında oynanması gereken müsabakaya çıkmayan Geçitkale hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Mehmetçik Stadında, Mehmetçik ile Gaziköy arasında oynanması gereken müsabakaya çıkmayan Gaziköy hükmen 3-0 mağlup sayılırken, -3 puanın silinmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Gaziköy bu yıl 2. kez maça çıkmaması neticesinde bir alt lige düşürüldü.”

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