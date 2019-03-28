BTM’de cezalar açıklandı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 23-24 Mart 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti.

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI TAKIM ADI SOYADI CEZA KARAOĞLANOĞLU SB OKAN ATAV 1 MAÇ 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZA ALAN FUTBOLCULAR FUTBOLCU TAKIM MURAT ÇELİK ORTAKÖY SK ERCE ÇAKMAK TATLISU HOSK ALİ KOPCA KARAOĞLANOĞLU SB RAMADAN DENİZ TÜRKMENKÖY ASK İSMET SAÇMA KARAOĞLANOĞLU SB HACI ZİYA DİNTİ KARAOĞLANOĞLU SB

Geçitkale ve Gaziköy, hükmen mağlup

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu, BTM 1. Lig Kırmızı Grup ve BTM I. Beyaz Grupta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı.

BTM kurulu kararları şöyle:

“BTM Kurulu BTM I. Kırmızı gruplarındaki oynanan 17. hafta maçları ve BTM I.Beyaz grup 13. hafta maçları tescil etmiştir.

Dipkarpaz ile Geçitkale arasında oynanması gereken müsabakaya çıkmayan Geçitkale hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Mehmetçik Stadında, Mehmetçik ile Gaziköy arasında oynanması gereken müsabakaya çıkmayan Gaziköy hükmen 3-0 mağlup sayılırken, -3 puanın silinmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Gaziköy bu yıl 2. kez maça çıkmaması neticesinde bir alt lige düşürüldü.”