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BTM’de ara transfer başladı

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BTM’de ara transfer başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 1.devre maçları tamamlandı.

Hafta sonu oynanan maçların ardından lige 12 günlük bir ara verilecek. 2. devre maçları 4-5 Ocak 2020’de oynanacak. BTM 1.Lig’de normal sezon 29 Şubat – 1 Mart tarihlerinde oynanacak maçları sonrasında bitecek. Ardından Play-Off ve Play-Out finalleri oynanacak.

BTM 1.Lig’de ara transfer dönemi de bugün başladı. Ligde yer alan takımlar 3 Ocak 2020, saat 17.00’ye kadar kadrolarına takviye yapabilecek. Yapılan açıklamada sezon başı statüde yayınlanan kontenjanların geçerli olduğu ve üst ligden transfer yapacak olan takımların kontenjanlarına göre transfer işlemi yapmalarının gerektiği belirtildi.

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