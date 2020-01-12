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BTM’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle

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BTM’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 11. haftada alınan  sonuçlar ve günün programı şöyle:

Kırmızı Grup

İncirli – Vadili, 2-2

Dipkarpaz - Geçitkale, 1-1

12 Ocak Pazar, Saat 14:00

Yarköy – İskele Trabzonspor, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna

Serdarlı – Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı, Hakan Ünal

Yeni Boğaziçi – Mehmetçik, Osman Mehmet Ergün Stadı, Tufan Çerçioğlu

Beyaz Grup

Dikmen Gücü – Zümrütköy, 1-1

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu, 1-0

12 Ocak Pazar, Saat 14:00

Düzova – Tatlısu, Balıkesir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Denizli – Ortaköy, Bilal İyigün Stadı, Hüseyin Özkan

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