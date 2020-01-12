BTM’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 11. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Kırmızı Grup
İncirli – Vadili, 2-2
Dipkarpaz - Geçitkale, 1-1
12 Ocak Pazar, Saat 14:00
Yarköy – İskele Trabzonspor, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
Serdarlı – Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı, Hakan Ünal
Yeni Boğaziçi – Mehmetçik, Osman Mehmet Ergün Stadı, Tufan Çerçioğlu
Beyaz Grup
Dikmen Gücü – Zümrütköy, 1-1
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu, 1-0
12 Ocak Pazar, Saat 14:00
Düzova – Tatlısu, Balıkesir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Denizli – Ortaköy, Bilal İyigün Stadı, Hüseyin Özkan