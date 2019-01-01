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BTM’de 6. Hafta heyecanı yaşanacak

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BTM’de 6. Hafta heyecanı yaşanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig’de 2019 yılının ilk maçlarının programını açıkladı. BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta ve BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 6. Hafta maçlarının tümü de saat 14:00’te başlayacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ayrıca daha önce ertelenen U21 Lig ve U17 Ligi maçlarını da 5 Ocak Cumartesi ve 6 Ocak Pazar günlerinde oynatacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta programı şöyle:

5 Ocak Cumartesi, saat 14:00

Gaziköy – Geçitkale, Balıkesir Stadı

Türkmenköy – Mehmetçik, Mehmetali Toker Stadı

Görneç – Dipkarpaz, 3 Şehitler Stadı

Dörtyol – Vadili, Dörtyol Stadı

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta programı şöyle:

Karaoğlanoğlu – Ortaköy, Orhan Dural Stadı

Zümrütköy – Yılmazköy, Zümrütköy Stadı

6 Ocak Pazar, saat 14:00

Lapta – Tatlısu, Şht Şevket Kadir Stadı

Denizli – Aydınköy, Bilal İyigün Stadı

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