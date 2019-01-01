BTM’de 6. Hafta heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig’de 2019 yılının ilk maçlarının programını açıkladı. BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta ve BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 6. Hafta maçlarının tümü de saat 14:00’te başlayacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ayrıca daha önce ertelenen U21 Lig ve U17 Ligi maçlarını da 5 Ocak Cumartesi ve 6 Ocak Pazar günlerinde oynatacak.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta programı şöyle:
5 Ocak Cumartesi, saat 14:00
Gaziköy – Geçitkale, Balıkesir Stadı
Türkmenköy – Mehmetçik, Mehmetali Toker Stadı
Görneç – Dipkarpaz, 3 Şehitler Stadı
Dörtyol – Vadili, Dörtyol Stadı
BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta programı şöyle:
Karaoğlanoğlu – Ortaköy, Orhan Dural Stadı
Zümrütköy – Yılmazköy, Zümrütköy Stadı
6 Ocak Pazar, saat 14:00
Lapta – Tatlısu, Şht Şevket Kadir Stadı
Denizli – Aydınköy, Bilal İyigün Stadı