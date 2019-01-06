BTM’de 6. hafta heyecanı başladı

BTM Birinci Lig’de 2019 yılının ilk maçları oynanmaya başladı. BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta ve BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta dün başlayan 6. hafta maçları bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Gaziköy – Geçitkale, 0-2
Türkmenköy – Mehmetçik, 3-2
6 Ocak Pazar, saat 14:00
Görneç – Dipkarpaz, 3 Şehitler Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Dörtyol – Vadili, Dörtyol Stadı, Mustafa Torun
BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Karaoğlanoğlu – Ortaköy, 2-1
Zümrütköy – Yılmazköy, 2-2
6 Ocak Pazar, saat 14:00
Lapta – Tatlısu, Şht Şevket Kadir Stadı, Ferhat Tuna
Denizli – Aydınköy, Bilal İyigün Stadı, Olgun Canik