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BTM’de 6. hafta heyecanı başladı

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BTM’de 6. hafta heyecanı başladı
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BTM Birinci Lig’de 2019 yılının ilk maçları oynanmaya başladı. BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta ve BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta dün başlayan 6. hafta maçları bugün oynanacak maçlarla  tamamlanacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

Gaziköy – Geçitkale, 0-2

Türkmenköy – Mehmetçik, 3-2

6 Ocak Pazar, saat 14:00

Görneç – Dipkarpaz, 3 Şehitler Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Dörtyol – Vadili, Dörtyol Stadı, Mustafa Torun

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

Karaoğlanoğlu – Ortaköy, 2-1

Zümrütköy – Yılmazköy, 2-2

6 Ocak Pazar, saat 14:00

Lapta – Tatlısu, Şht Şevket Kadir Stadı, Ferhat Tuna

Denizli – Aydınköy, Bilal İyigün Stadı, Olgun Canik

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