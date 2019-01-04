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BTM’de 6. hafta hakemleri açıklandı

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BTM’de 6. hafta hakemleri açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Birinci Lig’de 2019 yılının ilk maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta ve BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta maçlarının tümü de saat 14:00’te başlayacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ayrıca daha önce ertelenen U21 Lig ve U17 Ligi maçlarını da 5 Ocak Cumartesi ve 6 Ocak Pazar günlerinde oynatacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

5 Ocak Cumartesi, saat 14:00

Gaziköy – Geçitkale, Balıkesir Stadı, Şakir Azizoğlu

Türkmenköy – Mehmetçik, Dörtyol Stadı, Nejmi Bulut

6 Ocak Pazar, saat 14:00

Görneç – Dipkarpaz, 3 Şehitler Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Dörtyol – Vadili, Dörtyol Stadı, Mustafa Torun

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

5 Ocak Cumartesi, saat 14:00

Karaoğlanoğlu – Ortaköy, Orhan Dural Stadı, Ali Karahasan

Zümrütköy – Yılmazköy, Zümrütköy Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

6 Ocak Pazar, saat 14:00

Lapta – Tatlısu, Şht Şevket Kadir Stadı, Ferhat Tuna

Denizli – Aydınköy, Bilal İyigün Stadı, Olgun Canik

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