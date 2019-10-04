BTM statüsünde değişiklikler yapıldı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Statüsünün yayınlanması ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu; MADDE 2: Futbolcuların Uygunluğu bölümünde de bazı değişiklikler yaptı.

Yapılan değişiklikle maddeler şu şekilde oluştu;

MADDE 2 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

(1) Kulüpler, her hangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) 6 adet futbolcu transfer edebilirler. Ancak transfer edecekleri futbolcuların en az 4 kişisi 21 yaş altı olmak zorunda olup bu futbolcuları kiralık ve/veya bonservisli transfer yapabilirler. Kalan 2 futbolcuyu yaşına bakmaksızın kiralık veya bonservisli transfer edebilirler.

(2) Ayrıca Kulüpler; KKTC vatandaşı futbolcu haricinde, KKTC'de yasal yollardan oturma veya çalışma izni olan 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu bulundurabilir ve müsabakalarda da bu oyuncuyu oynatabilirler. (Bu statüdeki oyuncular 21 yaş altı oyuncu oynatma sürelerindeki oyuncu kategorisine girmezler)

(3) Bu ligdeki takımların futbolcuları için 35 Yaş ve üzeri futbolculara (1 OCAK 1984 öncesi) yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartamazlar.

(4) Bu ligde 2005 (dahil) ve sonrası doğumlu hiçbir futbolcu oynayamaz ve/veya lisans çıkaramaz. (Alt yaş kategorilerinde takımı olup aktif sezona katılan takımlar hariç)

(5) Kulüplerin, müsabakanın oynanacağı tarihte, 21 kişilik müsabaka isim listesinde 01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu en az 3 (üç) futbolcuyu bulundurmaları zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında olan futbolcular, fiilen maç başlamadan ve müsabaka tamamlanıncaya kadar sair sebepler hariç hazır olmak zorundadır.

(6) Müsabakanın oynanacağı tarihte, 21 kişilik müsabaka isim listesinde KTFF tarafından açıklanan yaş kategorisinde doğumlu futbolculardan iki tanesi toplamda en az 100 dakika süre almak zorundadır. Oynanmamış süre veya Uzatma dakikaları 90 dakikaya dahil değildir. Yine bu kurala uymayanlar kulüpler hakkında, Müsabaka Talimatı (PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME) maddesi uygulanır.

(7) KTFF tarafından açıklanan yaş kategorisinde futbolcu bulundurulma ve/veya oynatma zorunluluğu kapsamında olan futbolcular içerisinde kesinlikle profesyonel yabancı uyruklu futbolcu bulundurulamaz.

(8) Kulüpler; üst ligden (K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig) BTM Liglerine transfer olan ve 2 yıl gittiği takımda kalma zorunluluğu bulunan futbolculardan en fazla 1 tane olmak kaydıyla geçici/kiralık olarak ilgili futbolcuyu kadrolarına katabilirler.

(9) Bu ligdeki takımlar K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig veya U21 Ligleri’nde 2019-2020 sezonunda süre almayan 1 futbolcuyu kadrolarına katabilirler. Bu kontenjandan kullanılacak futbolcu BTM 1.Lig kulübünün yapacağı 6 üst lig transferinden biri olmak zorundadır.