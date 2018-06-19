BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak

Soydan SAKALLI
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grup’ta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi başlayacak.
A ve B olmak üzere iki grupta üçer takımın, tek maç usulüne göre oynanacakları karşılaşmalar sonunda gruplarını lider bitirecek takımlar BTM Birinci lige yükselecekler.
A Grubu'nda Düzova, Zümrütköy, Dikmen, B Grubu'nda ise Mutluyaka, Karadeniz 61 ve Türkmenköy yer alıyor.
MAÇLAR TEKRAR OYNANACAK
Gruplarda oynanacak olan maçlar sonunda 2 takım arasında her şey eşitse, bu 2 takım arasında ekstra maç oynanacak. 3 maç sonunda, 3 takım arasındaki her şey eşitse, bu grupta maçlar tekrar oynanacak.
Tarafsız sahalarda, büyük ihtimalle de sentetik zeminli sahalarda oynanacak olan maçlarla ilgili geçerli olacak diğer kurallar BTM Kurulu tarafından açıklanacak.
A Grubu Maç Programı:
23 Haziran Cumartesi:
Düzova-Dikmen
27 Haziran Çarşamba:
Zümrütköy-Düzova
30 Haziran Cumartesi:
Dikmen-Zümrütköy
B Grubu Maç Programı:
23 Haziran Cumartesi:
Mutluyaka-Türkmenköy
27 Haziran Çarşamba:
Karadeniz 61-Mutluyaka
30 Haziran Cumartesi:
Türkmenköy-Karadeniz 61