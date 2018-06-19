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BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak

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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. İlk maçlarda Düzova ile Dikmen, Mutluyaka ile de Türkmenköy karşılaşacak. İlk maçlar 23 Haziran’da oynanacak

BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
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Soydan SAKALLI

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grup’ta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi başlayacak.

A ve B olmak üzere iki grupta üçer takımın, tek maç usulüne göre oynanacakları karşılaşmalar sonunda gruplarını lider bitirecek takımlar BTM Birinci lige yükselecekler.

A Grubu'nda Düzova, Zümrütköy, Dikmen, B Grubu'nda ise Mutluyaka, Karadeniz 61 ve Türkmenköy yer alıyor.

MAÇLAR TEKRAR OYNANACAK

Gruplarda oynanacak olan maçlar sonunda 2 takım arasında her şey eşitse, bu 2 takım arasında ekstra maç oynanacak. 3 maç sonunda, 3 takım arasındaki her şey eşitse, bu grupta maçlar tekrar oynanacak.

Tarafsız sahalarda, büyük ihtimalle de sentetik zeminli sahalarda oynanacak olan maçlarla ilgili geçerli olacak diğer kurallar BTM Kurulu tarafından açıklanacak.

A Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi:

Düzova-Dikmen

27 Haziran Çarşamba:

Zümrütköy-Düzova

30 Haziran Cumartesi:

Dikmen-Zümrütköy

B Grubu Maç Programı:

23 Haziran Cumartesi:

Mutluyaka-Türkmenköy

27 Haziran Çarşamba:

Karadeniz 61-Mutluyaka

30 Haziran Cumartesi:

Türkmenköy-Karadeniz 61

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