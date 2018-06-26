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BTM play-off ikinci maçları hakemleri açıklandı

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BTM play-off ikinci maçları hakemleri açıklandı
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının ikincileri bugün oynanacak. Merkez Hakem Kurulu da maçların hakemlerini açıkladı.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak Zümrütköy- Dikmen maçını Şakir Azizoğlu, Dörtyol Sahası’nda oynanacak Türkmenköy - Karadeniz 61maçını ise Ozan Kel yönetecek. Play-off maçlarının birincilerini kazanan Türkmenköy ile Dikmen, bugün oynayacakları maçları kazanmaları durumunda BTM Birinci Lige yükselecekler.

A Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:

Düzova-Dikmen 2-3

27 Haziran Çarşamba:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen (Şakir Azizoğlu)

30 Haziran Cumartesi:

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy

Dikmen: 3 Puan

Düzova: 0 Puan

Zümrütköy: 0 Puan

B Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:

Mutluyaka-Türkmenköy 1-4

27 Haziran Çarşamba:

Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61(Ozan Kel)

30 Haziran Cumartesi:

Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka

Türkmenköy: 3 Puan

Mutluyaka:  0 Puan

Karadeniz 61: 0 Puan

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