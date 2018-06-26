BTM play-off ikinci maçları hakemleri açıklandı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının ikincileri bugün oynanacak. Merkez Hakem Kurulu da maçların hakemlerini açıkladı.
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak Zümrütköy- Dikmen maçını Şakir Azizoğlu, Dörtyol Sahası’nda oynanacak Türkmenköy - Karadeniz 61maçını ise Ozan Kel yönetecek. Play-off maçlarının birincilerini kazanan Türkmenköy ile Dikmen, bugün oynayacakları maçları kazanmaları durumunda BTM Birinci Lige yükselecekler.
A Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:
Düzova-Dikmen 2-3
27 Haziran Çarşamba:
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Zümrütköy- Dikmen (Şakir Azizoğlu)
30 Haziran Cumartesi:
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Düzova -Zümrütköy
Dikmen: 3 Puan
Düzova: 0 Puan
Zümrütköy: 0 Puan
B Grubu alınan sonuç, maç programı ve puan durumu şöyle:
Mutluyaka-Türkmenköy 1-4
27 Haziran Çarşamba:
Dörtyol Sahası: Türkmenköy - Karadeniz 61(Ozan Kel)
30 Haziran Cumartesi:
Maraş Stadı: Karadeniz 61- Mutluyaka
Türkmenköy: 3 Puan
Mutluyaka: 0 Puan
Karadeniz 61: 0 Puan