BTM Play-off grupları belirlendi

BTM 2. Lig Grup maçlarının tamamlanması sonrasında az önce yapılan kura çekimi ile play-off grupları belirlenmiş oldu.

6 grupta gruplarını lider olarak tamamlayan takımların katıldığı kura çekilişi sonucunda gruplar şöyle oldu:

A Grubu: Düzova, Dikmen, Zümrütköy

B Grubu: Mutluyaka, Karadeniz 61, Türkmenköy

Gruplarda ilk maçlar ise şöyle oldu: A Grubu Düzova - Dikmen ve B Grubu'nda Mutluyaka - Türkmenköy

Maçların tarafsız sahalarda oynanacak ve büyük bir ihtimalle sentetik çim sahalarda olacağı bildirildi.