BTM Play-Off finalinin yeri ve tarihi açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Karaoğlanoğlu ile Dörtyol arasında oynanacak olan BTM 1. Ligi Play-Off finalinin yerini ve tarihini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde Play-Off finalistleri belli oldu. BTM 1.Liginde normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarını ikinci sırada tamamlayan Karaoğlanoğlu SB ve Dörtyol SK adlarını finale yazdıran ekipler oldu. BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta Lapta'nın ardından ikinci sırayı alan Karaoğlanoğlu ile BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta Görneç'in ardından ikinci sırada yer alan Dörtyol takımları arasındaki maçın ardından K-Pet 1.Lig'e yükselen son takım belli olacak. BTM 1.Lig Play-Off finali 6 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 12.30'da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak