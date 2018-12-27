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BTM'nin hakemleri açıklandı

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BTM'nin hakemleri açıklandı
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Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Lig'de, Kırmızı ve Beyaz Gruplar'da 5. hafta maçlarının tümü Pazar günü oynanacak. BTM Kurulu ise haftanın hakemlerini açıkladı.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Aralık Pazar

Mehmetçik - Görneç, Mehmetçik Stadı, Ömer Doğru (Saat 14:00),

Geçitkale - Türkmenköy, Tatlısu Sahası, İsmail Ercan (Saat 11:00)

Dipkarpaz - Dörtyol, Dipkarpaz Sahası, Ali Karahasan (Saat 14:00)

Serdarlı - Gaziköy, Serdarlı Sahası, Olgun Canik (Saat 11:00)

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta programı şöyle:

30 Aralık Pazar(Saat 11:00)

Tatlısu - Zümrütköy, Dr Ali Özsoy Stadı, Necmi Bulut

Ortaköy - Aydınköy, Ortaköy Sahası, Şakir Azizoğlu

Yılmazköy - Denizli, Cemal Şahdur Stadı, Mustafa Torun

Karaoğlanoğlu - Lapta Orhan Dural Stadı, İsfendiyar Açıksöz

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