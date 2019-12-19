BTM'nin cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA BULUT KAÇAR Türkmenköy 2 Maç TOLGA KARA Değirmenlik 1 Maç ENGİN AKTAŞLI Yılmazköy 1 Maç BERKAY DEMİR Yılmazköy 2 Maç

4 SARI KART CEZALILARI