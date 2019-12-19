BTM'nin cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
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FUTBOLCU
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CEZA
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BULUT KAÇAR Türkmenköy
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2 Maç
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TOLGA KARA Değirmenlik
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1 Maç
|
ENGİN AKTAŞLI Yılmazköy
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1 Maç
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BERKAY DEMİR Yılmazköy
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2 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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SALİH DAĞ
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Dipkarpaz TSK
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YAŞAR SOLEL
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Değirmenlik SK
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MEHMET ALŞAN
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Denizli SK
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GÜRBAY YELKANAT
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Yılmazköy SK
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MEYTİ ATEŞ
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Mehmetçik TÇBSK
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KAMURAN ERTÜRK
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Yılmazköy SK
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DEVRİM ERDOĞAN
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Dipkarpaz TSK
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AHMET SALDUN
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1461 İskele Trabzonspor