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BTM'nin cezalıları ve cezaları açıklandı

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BTM'nin cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

 FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

BULUT KAÇAR Türkmenköy

2 Maç

TOLGA KARA Değirmenlik

1 Maç

ENGİN AKTAŞLI Yılmazköy

1 Maç

BERKAY DEMİR Yılmazköy

2 Maç

 4 SARI KART CEZALILARI

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

SALİH DAĞ

Dipkarpaz TSK

YAŞAR SOLEL

Değirmenlik SK

MEHMET ALŞAN

Denizli SK

GÜRBAY YELKANAT

Yılmazköy SK

MEYTİ ATEŞ

Mehmetçik TÇBSK

KAMURAN ERTÜRK

Yılmazköy SK

DEVRİM ERDOĞAN

Dipkarpaz TSK

AHMET SALDUN

1461 İskele Trabzonspor

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