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BTM'nin cezalıları açıklandı

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BTM'nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  21-22 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

 FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Umuthan Yazıcı Dipkarpaz

2 Maç

Serhan Batıgün Zümrütköy

2 Maç

 4 SARI KART CEZALILARI

AYTUN AYGIN

Karaoğlanoğlu SB

MURAT GERTİK

Dikmen Gücü SK

AHMET DUYAR

Dikmen Gücü SK

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