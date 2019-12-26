BTM'nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21-22 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA Umuthan Yazıcı Dipkarpaz 2 Maç Serhan Batıgün Zümrütköy 2 Maç

4 SARI KART CEZALILARI